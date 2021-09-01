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Дипломаты работают над подготовкой визита Байдена в Украину

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Дипломаты работают над подготовкой визита Байдена в Украину

Украинские дипломаты работают над подготовкой визита президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Украину, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В эфире телеканала «Украина 24» в среду Кулеба заявил, что дата визита пока неизвестна, однако он обязательно состоится, и Джозеф Байден посетит Украину во время пребывания на посту президента США.

«Мы работаем над обратным визитом (визитом президента США Джозефа Байдена в Украину — Ред.). Я убежден, что за времена своего президентства Джо Байден посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США. Сейчас мы к ним, потом они к нам», — подчеркнул дипломат.

В последний раз Байден посещал Украину в январе 2017 года, пребывая в должности вице-президента США. В ходе своего визита Байден принял участие в двусторонних встречах с пятым президентом Украины Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом, который в то время возглавлял правительство.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена прибыли с рабочим визитом в Вашингтон 31 августа по приглашению президента США Джозефа Байдена.

Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США. Предусмотрен ряд важных встреч Зеленского с американскими чиновниками, подписание представителями Украины и США ряда документов.

Дмитрий Кулеба, Джо Байден
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