В Украине за сутки еще 773 случая заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 773 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 457 человек, 18 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 5 сентября 2021 в Украине зафиксировано 773 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 62, медработников — 8). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 635 человек; летальных случаев — 18; выздоровели — 457 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 5 сентября зафиксировано 1379 новых случаев заболевания Сovid-19, 4 сентября зафиксировано 2 614 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 сентября сообщалось о 2 693 новых случаев заболевания, 2 сентября зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 1 сентября, за сутки зафиксировано 2 075 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 298 307 человек, выздоровело 2 213 177 человек, летальных случаев — 54 001.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61), и Львовской (56), областях.