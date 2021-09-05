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ОАЭ ввели новые визы для иностранных специалистов

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ОАЭ ввели новые визы для иностранных специалистов

В воскресенье Объединенные Арабские Эмираты объявили о введении нового класса виз, которые упростят въезд в страну для работы. Эти новые визы позволят подавать заявки на работу без получения спонсорских гарантий от работодателя. Новые правила также позволят экспатам, потерявшим работу в ОАЭ, оставаться в стране до 180 дней для поиска новой работы. Кроме того, вместе со специалистами, въезжающими в страну по такой визе, смогут приезжать их дети до 25 лет (ранее — только до 18 лет).

Новые визовые правила — часть более широкой программы по привлечению в ОАЭ иностранных инвесторов и квалифицированных специалистов. В ближайшие девять лет страна планирует привлечь прямые иностранные инвестиции на 550 млрд дирхамов ($150 млрд). Еще в прошлом году власти ОАЭ объявили о предоставлении десятилетних «золотых» виз иностранным инвесторам, предпринимателям, а также некоторым высококвалифицированным специалистам, в том числе врачам.

ОАЭ
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