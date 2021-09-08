Рада легализовала в Украине криптовалюту

Верховная Рада Украины приняла в целом закон «О виртуальных активах», который позволит легально использовать криптовалюты для расчетных операций. За такое решение проголосовали в среду 276 депутатов при минимально требуемых 226.

Как пояснял ранее заместитель министра цифровой трансформации страны Александр Борняков, в документе прописано, что криптовалюты не являются платежным средством, однако допустимы операции эквайринга. Он отмечал, что, как и в случае с долларовыми картами, будет осуществляться «мгновенная конвертация валют».

Закон предусматривает, что компании смогут предоставлять услуги для таких конвертаций.

Проект закона «О виртуальных активах» был принят в первом чтении 2 декабря 2020 года. Документ регулирует оборот виртуальных активов, позволяет участникам рынка пользоваться банковскими услугами, платить налоги с полученных доходов и получать юридическую защиту в судах при нарушении их прав.