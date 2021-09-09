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Талибы обещают ввести в правительстве должности для женщин

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Талибы обещают ввести в правительстве должности для женщин

В сформированном талибами правительстве впоследствии появятся должности для женщин, заявил представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид. Ранее группировка уже обещала допустить женщин в афганское правительство, но на данный момент в него входят только мужчины.

«Это правительство временное. У нас будут должности для женщин с соблюдением законов шариата. Это начало, но мы найдем место женщинам. Они смогут быть частью правительства. Это будет наш второй этап»,— заявил Забиулла Муджахид французскому телеканалу BFMTV.

В период прошлого правления талибов в Афганистане (1996–2001) женщины были значительно ограничены в правах. Им было запрещено использовать макияж, показывать лицо в общественных местах, запрещалось присутствовать на радио, телевидении, а также перемещаться без родственников-мужчин. Работать в организациях женщинам тоже запрещалось.

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После захвата талибами власти в Афганистане в столице страны прошли протесты в связи с угрозой для будущего женщин — возможности получения образования и работы. Талибы обещали соблюдать права женщин «при условии, что они будут носить чадру». «Талибан» уже запретил женщинам заниматься спортом, в котором «могут быть видны их лица и фигуры».

Талибан
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