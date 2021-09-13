В Ханое за выходные сделали более миллиона прививок от COVID-19

В Ханое за минувшие выходные в ходе вакцинации от коронавируса медики сделали больше 1 млн уколов, всего с марта в городе было сделано около 5,5 млн таких уколов, сообщил Минздрав Вьетнама. Прививки делали в том числе ночью, передает АР.

За счет ускорения вакцинации чиновники хотят приблизить отмену ранее введенных ограничений в крупных городах страны. В Ханое локдаун продолжается с июля 2021 года. В городе проживает 5,7 млн взрослых, из них хотя бы одну дозу вакцины получили уже 80%, к концу недели власти хотят довести их долю до 100%.

В Хошимине первую дозу вакцины получили больше 95% взрослого населения, но второй дозы многим не хватает.

При этом по всей стране полностью привились только 4% населения, а хотя бы одну дозу получили 28%. Всего во Вьетнаме проживает 98 млн человек. Вакцинация идет медленно из-за нехватки препаратов.

В 2020 году заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране удавалось удержать на низком уровне за счет жестких ограничительных мер и контроля за их соблюдением на всех уровнях.

До апреля 2021 года официально сообщалось только о 35 умерших больных с начала пандемии, но затем во Вьетнам проник штамм коронавируса «дельта» и за четыре месяца довел число выявленных случаев заражения COVID-19 до 613 375, а летальных исходов — до 15 279.

Во Вьетнаме используют вакцины производства AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Sinopharm.