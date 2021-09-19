У детей в нескольких странах выявили новый респираторный вирус

Массовые случаи заражения малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), который приводит к заболеванию дыхательных путей, были выявлены среди детей в четырех странах мира. Об этом сообщает BBC со ссылкой на медиков из США, Великобритании, Японии и Швецарии.
Как рассказал глава отделения детских инфекционных заболеваний одной из больниц Нью-Йорка Рабиа Ага, случаи заболевания RSV у младенцев и маленьких детей были выявлены еще в апреле, в связи с чем отделения интенсивной терапии были переполнены.
Вспышка заболеваемости произошла после того, как антиковидные меры были ослаблены. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, у большинства детей болезнь протекает в легкой форме — как простуда. Однако встречаются и случаи бронхиолита, а также воспаления нижних отделов легких, говорится в публикации.
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