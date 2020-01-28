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В Китае находятся около 10 тысяч украинцев

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В Китае находятся около 10 тысяч украинцев

По имеющимся данным, на территории Китая в настоящее время находится около 10 тыс. граждан Украины, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«У нас сегодня там (в Китае — Ред.) находится приблизительно 10 тысяч наших граждан. Это наши студенты, это люди, которые работают в наших консульских и посольских подразделениях, это люди, которые работают по контрактам в Китае. Мы сегодня почти со всеми имеем налаженную связь, понимаем, где они находятся, в каком они состоянии», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24» в среду вечером.

Данилов отметил, что «пока что никаких проблем у наших граждан, которые находятся в Китае, нет».

Кроме того, добавил секретарь СНБО, в случае необходимости, власти будут рассматривать вопрос эвакуации части украинских граждан с территории Китая.

«Но еще раз подчеркиваю: в случае необходимости. В настоящее время такой необходимости мы не видим», — подчеркнул Данилов.

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По последним данным, как минимум 106 человек умерли в результате заражения вирусом, подтверждено 4603 случая заражения в Китае.

Китай, СНБО, вирус
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