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ВОЗ выпустила новые рекомендации по чистоте воздуха

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ВОЗ выпустила новые рекомендации по чистоте воздуха

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала в среду в Женеве новые Руководящие принципы по качеству воздуха. В отличие от прежних рекомендаций, действовавших с 2005 года, она понизила в этом документе предельно допустимые нормы содержания в воздухе двуокиси азота (NO2) и твердых микрочастиц размером до 2,5 мкм и до 10 мкм.

Как пояснили в женевской штаб-квартире ВОЗ, с 2005 года «стало заметно больше свидетельств того, как загрязнение воздуха влияет на здоровье». Поэтому «после систематического рассмотрения накопленных данных ВОЗ адаптировала почти все уровни загрязнителей, характеризующие качество воздуха, в сторону понижения». Эксперты предупредили, что превышение этих уровней «ассоциируется со значительными рисками для здоровья», а следование рекомендациям, наоборот, «может спасти миллионы жизней».

ВОЗ напомнила, что ежегодно из-за загрязнения воздуха преждевременно умирают 7 млн человек. Кроме того миллионы людей лишаются многих лет здоровой жизни. Подчеркивается, что «загрязнение воздуха это одна из крупнейших связанных с окружающей средой угроз для здоровья людей, наряду с изменением климата».

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По микрочастицам размером до 2,5 мкм новые предельно допустимые уровни загрязнения понижены ВОЗ в два раза по сравнению прежними и составляют 5 мкг/м3 в год. По частицам до 10 мкм снижение составило с 20 до 15 мкг/м3. Уменьшены также ежесуточные допустимые уровни по этим частицам. Что касается двуокиси азота, то в новых рекомендациях указан допустимый уровень в 10 мкг/м3, что в четыре раза меньше прежнего. В документе представлены также рекомендации по двуокиси серы (SO2) и окиси углерода (CO).

ВОЗ, воздух
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