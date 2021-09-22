Лещенко потерял синекуру в «Укрзализнице»

Кабинет министров не продлил контракт с главой наблюдательного совета Укрзализныци Шевки Аджунером и тремя членами: Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте УЗ.
В документе отмечается, что компания не располагает сведениями о решении акционера (Кабмина, — ред.) о продлении полномочий Шевки Аджунера или избрания его на новый срок.
«Соответственно, его полномочия как члена наблюдательного совета прекращены», — говорится в документе.
Аналогичные решения приняты по членам набсовета Андреасу Матье, Сергею Лещенко и Олегу Журавлеву.
В набсовете УЗ остается Адомас Азуолас Аудицкас — его контракт истекает в июне 2022 года.
В конце января Верховная Рада создала ВСК для оценки хоздеятельности УЗ и расследования злоупотреблений в 2017-2020 годах. В конце апреля ВСК назвала работу набсовета компании неудовлетворительной. Комиссия решила обратиться в Кабмин с требованием начать поиски новых членов набсовета.
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