Женщины займут большинство мест в парламенте Исландии – это впервые в Европе

Впервые в Европе женщины занимают более половины мест в новом парламенте Исландии, сообщает AFP со ссылкой на окончательные результаты выборов. Из 63 мест в альтинге (парламенте) 33 (52%) получили женщины. Согласно исследованию Всемирного банка, ни в одной другой европейской стране не было более 50% законодателей-женщин.

По данным Межпарламентского союза, в настоящее время в парламентах пяти других стран мира женщины занимают не менее половины мест: Руанда (61%), Куба (53%), Никарагуа (51%), Мексика и Объединенные Арабские Эмираты 50% соответственно. Из европейских стран к подобным результатам наиболее приблизилась Швеция (47%).

Исландия была первой страной, избравшей президентом женщину в 1980 году. С 2018 года в стране действует закон о равной оплате труда мужчин и женщин.