В Николаевской области столкнулись микроавтобус и два грузовика – есть погибшие и раненые

В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков на автодороге возле с. Широкое (Николаевской обл.) погибло 4 человека, 7 травмировано, сообщает пресс-служба Национальной полиции Николаевской области.
«27 сентября, около 19:55 на автодороге „Снигиревка — Калиновка“ перед с. Широкое произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились 11 человек, грузовиков DAF и КАМАЗ с прицепом», — говорится в сообщении.
Вследствие ДТП водитель Mercedes и трое его пассажиров, в том числе 15-летний подросток, погибли на месте происшествия. Еще семь пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.
Отмечается, что водители грузовых автомобилей не пострадали.
Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016