Средняя зарплата за год выросла на 22%

Средняя номинальная зарплата украинцев за август 2021 года была на 22,3% больше той, которую они получили в июне 2020 года, и составила 13 997 грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе 2021 года составила 13 997 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (6 000 грн). По сравнению с июлем 2021 года размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 2,4%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с августом 2020 года) увеличился на 22,3%.

Наибольшая средняя номинальная зарплата за август 2021 года была в области информации и телекоммуникаций — в среднем 24 813 грн (на 25,1% больше, чем за август 2020 года). На втором месте по этому показателю — сфера финансовой и страховой деятельности (23 537 грн, на 19,5% больше); на третьем — государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование (21 207 грн, на 26,2% больше).

Наименьшие средние номинальные зарплаты за август 2021 года были в сферах временного размещения и организации питания (9 788 грн, на 57,3% больше, чем за август 2020 года); образования (10 473 грн, на 27,4% больше); здравоохранения и предоставления социальной помощи (10 898 грн, на 28,4% больше).

Как сообщалось, по данным Госстата, средняя номинальная зарплата за август 2020 года составила по Украине 11 446 грн, что на 8,6% больше, чем за август 2019 года.