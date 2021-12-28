В Украине снова выросла средняя зарплата

Средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины за ноябрь текущего года составила 14 282 гривны.
Показатель на 237 гривен выше в сравнении с октябрем, когда он был 14 045 грн, сообщает на своем сайте Государственная служба статистики.
Согласно статистическим данным за год зарплата выросла на 19,2%, а реальная зарплата с учетом инфляции выросла на 8,0%.
Сообщается, что самая высокая начисленная зарплата в указанный месяц была в Киеве — 21 144 грн, а самая низкая в Херсонской области — 11 314 грн.
Наиболее высокую зарплату и получают в сферах «Информация и телекоммуникации» — 27 141 грн и «Финансовая и страховая деятельность» — 23 419 грн. Наиболее низкую — «Временное размещение и организация питания» — 8 824 гривен.
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