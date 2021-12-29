Шмыгаль похвастался рекордной средней зарплатой в Украине

Впервые в истории независимой Украины средняя заработная плата составляет 550 долларов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на очередном заседании правительства 29 декабря.

«Экономический рост и повышение доходов граждан в условиях коронакризиса стал особенно важной задачей в этом году, и мы видим, что в этом направлении также существенный прогресс», — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что впервые в истории независимой Украины средняя заработная плата достигла более 550 долларов, за год она выросла более чем на 19%.

Также Украина завершает 2021 год с рекордным за всю историю долларовым ВВП.

«Мы завершаем 2021 год с рекордным за всю историю долларовым ВВП — почти 200 млрд долл.», — сказал Шмыгаль.

Отметим, что в сентябре Кабмин изменил механизм исчисления средней заработной платы. После этого в среднюю зарплату начали учитывать премии и другие стимулирующие выплаты, в том числе и за месяц. При этом, как известно, на госслужбе ежемесячные премии могут достигать 100-300%.