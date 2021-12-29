Шмыгаль похвастался рекордной средней зарплатой в Украине

Впервые в истории независимой Украины средняя заработная плата составляет 550 долларов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на очередном заседании правительства 29 декабря.
«Экономический рост и повышение доходов граждан в условиях коронакризиса стал особенно важной задачей в этом году, и мы видим, что в этом направлении также существенный прогресс», — сказал Шмыгаль.
Он отметил, что впервые в истории независимой Украины средняя заработная плата достигла более 550 долларов, за год она выросла более чем на 19%.
Также Украина завершает 2021 год с рекордным за всю историю долларовым ВВП.
«Мы завершаем 2021 год с рекордным за всю историю долларовым ВВП — почти 200 млрд долл.», — сказал Шмыгаль.
Отметим, что в сентябре Кабмин изменил механизм исчисления средней заработной платы. После этого в среднюю зарплату начали учитывать премии и другие стимулирующие выплаты, в том числе и за месяц. При этом, как известно, на госслужбе ежемесячные премии могут достигать 100-300%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016