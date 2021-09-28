Ученые смоделировали сценарий вымирания человечества

Один из сценариев глобального потепления предполагает превращение Земли в непригодное для жизни место через пятьсот лет, следует из публикации группы канадских и британских ученых в онлайн-библиотеке Wiley.
Исследователи обратили внимание на представленный в ООН документ о климатических стратегиях, согласно которому странам необходимо безотлагательно нарастить свои усилия по борьбе с увеличением глобальной средней температуры. По мнению ученых, в ООН ошибочно пренебрегают долгосрочными рисками.
Специалисты представили три модели изменений на планете, наихудшая из которых подразумевает угрозу смещения границ государств или даже вымирания человека как вида.
«Если не остановить глобальное потепление, через пятьсот лет Земля изменится настолько, что мы будем вынуждены бороться за выживание и сохранение наших исторически и географически укоренившихся культур», — говорится в статье исследователей на портале The Conversation.
Согласно этой теории, часть Земли из-за потепления станет непригодной для проживания, а ряд сельскохозяйственных культур, среди которых пшеница и картофель, окажутся дефицитными из-за недостатка плодородных земель.
Ученые указали на необходимость более тщательного планирования климатических стратегий на мировом уровне и объединения усилий, чтобы предотвратить катастрофу.
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