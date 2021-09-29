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Почти каждый пятый житель ЕС страдает от высокого давления

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Почти каждый пятый житель ЕС страдает от высокого давления

Доля жителей ЕС в возрасте от 15 лет и старше, страдающих высоким кровяным давлением, составила 22% в 2019 году. Об этом сообщило в среду статистическое агентство Евростат.

Среди стран ЕС наибольшие доли людей, страдающих высоким кровяным давлением, были зарегистрированы в Хорватии (37% людей в возрасте от 15 лет и старше), в Латвии и в Венгрии (по 32%). В то же время самые низкие доли наблюдались в Ирландии (12%), в Люксембурге, в Румынии и в Нидерландах (все по 16%).

В 2019 году доля женщин в ЕС, страдающих повышенным артериальным давлением, была немного выше, чем доля мужчин (23% против 21%). Наибольшая доля женщин с повышенным кровяным давлением зафиксирована в Хорватии (38%), в Латвии (37%) и в Венгрии (34%). С другой стороны, самая высокая доля мужчин с высоким артериальным давлением была зарегистрирована в Хорватии (36%), в Венгрии (29%) и в Финляндии (28%).

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По данным ВОЗ, число людей с артериальной гипертензией в мире составляет около 1,28 млрд. Примерно половина из них не знают о своем недуге. Исследователи установили, что сейчас от этого недуга чаще страдают жители стран с низкими и средними доходами. В 2019 году меньше всего эта доля была в Канаде, Перу и Швейцарии, а выше всего — среди женщин в Доминиканской Республике, на Ямайке и в Парагвае, а среди мужчин — в Венгрии, Парагвае и Польше. Более миллиарда страдающих от повышенного давления людей (82% от общемировой численности) живут в странах с низкими и средними доходами на душу населения.

ЕС, статистика
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