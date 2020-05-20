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Количество больных COVID-19 в Украине превысило 19 тысяч, за сутки 16 смертей

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Количество больных COVID-19 в Украине превысило 19 тысяч, за сутки 16 смертей

В Украине на 9 часов 20 мая зафиксировано 19 230 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки — 354. При этом в целом от этой болезни в стране умерли уже 564 человека. Такие данные приводит глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

«По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), по состоянию на 9:00 20 мая в Украине 19 230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 летальных, 5 955 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 354 новых случаев», — сообщили в Минздраве.

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При этом, по данным ЦОЗ, всего в Украине исследовано 248 529 образцов методом ПЦР.

В общем заболели 1 376 детей и 3 757 медиков. На амбулаторном лечении 13 140 пациентов, из них 1 138 детей и 3 069 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6 090 человек, из них 238 детей и 688 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 27 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 564 человека, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

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На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 766 случаев;
Волынская область — 676 случаев;
Днепропетровская область — 849 случаев;
Донецкая область — 133 случая;
Житомирская область — 583 случая;
Закарпатская область — 922 случая;
Запорожская область — 385 случаев;
Ивано-Франковская область — 1246 случаев;
Кировоградская область — 450 случаев;
г. Киев — 2410 случаев;

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Киевская область — 1261 случай;
Львовская область — 1136 случаев;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 264 случая;
Одесская область — 792 случая;
Полтавская область — 265 случаев;
Ровенская область — 1217 случаев;
Сумская область — 164 случая;
Тернопольская область — 1089 случаев;
Харьковская область — 836 случаев;
Херсонская область — 172 случая;
Хмельницкая область — 280 случаев;
Черновицкая область — 2796 случаев;
Черкасская область — 381 случай;
Черниговская область — 115 случаев.

МОЗ, статистика, COVID-19
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