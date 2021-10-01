Майами уже заработал более $7 млн на собственной криптовалюте

Выпуск собственной криптовалюты MiamiCoin менее чем за два месяца принес городу более $7 млн, сообщает The Washington Post. По оценке мэра Майами Фрэнсиса Суареса, за год MiamiCoin сможет принести городу около $60 млн. Городские власти используют эти средства для финансирования инфраструктурных проектов и городских мероприятий.

MiamiCoin была запущена 4 августа на платформе CityCoins, которая позволяет муниципалитетам выпускать собственные цифровые монеты.

Держатели MiamiCoin при помощи стекинга создают новые токены, которые делятся между ними и городом в соотношении 70 на 30. Большую часть получают владельцы криптовалюты в качестве вознаграждения, а 30% переходит к городским властям.

Стекинг — это способ пассивного заработка, при котором пользователи хранят монеты и обеспечивают работоспособность блокчейна. Это дает им право получать вознаграждение. Для заработка на стекинге не требуется дополнительное оборудование и большие вычислительные мощности, как для майнинга.

1 октября цена MiamiCoin составляет $0,02. За последний месяц криптовалюта подорожала на 54%. 20 сентября токен обновлял исторический максимум на уровне $0,05.

В начале текущего года Суарес заявлял, что рассматривает возможность вложить резервы города в биткоин. Он уточнил, что жалеет, что не сделал этого годом ранее.