Глава «Нафтогаза» ждет санкций против «Северного потока-2» из-за остановки транзита газа в Венгрию

Остановка «Газпромом» транзита газа в Венгрию через Украину должна повлечь за собой санкции в отношении оператора «Северного потока-2» (СП-2) Nord Stream 2 AG, считает глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Ждем теперь наложения санкций на 100% дочернюю компанию „Газпрома“, оператора „Северного потока-2“ (...) Поскольку отсутствие действенных санкций создало ожидания со стороны „Газпрома“, что ему действительно позволено продолжать использование газа как оружия против Украины и других стран и использовать СП-2 даже без соблюдения европейских правил», — написал Витренко на своей странице в Facebook в пятницу.

По его словам, остановка транзита в Венгрию через Украину является очевидной демонстрацией последствий запуска «СевПотока-2», «который создаст огромные угрозы для Европы и Украины».

«Кремль это делает умышленно. Это даже не бряцание оружием, это очевидное использование газа как оружия», — отметил Витренко, указав, что в совместном заявлении США и Германия договаривались о соответствующей реакции на такие действия со стороны РФ.

Вместе с тем он в очередной раз подчеркнул, что для минимизации влияния «Северного потока-2» Кремль должен разблокировать доступ к транзиту через Украину для «третьих лиц».

В то же время глава НАК обратил внимание, что Украина в полном соответствии с европейскими правилами создала гарантированные мощности (firm capacity) для транспортировки газа из Украины в Венгрию, чего не сделала венгерская сторона.

«То есть Венгрия может гарантировано получать газ из Украины, а мы из Венгрии — нет. Вот такая „одностороння“ европейская интеграция пока у нас с Венгрией», — резюмировал Витренко.

Как сообщалось, по данным оператора ГТС Украины, российский «Газпром» с 1 октября 2021 года, с начала новых газовых суток (07:00), остановил транзит природного газа через Украину в направлении Венгрии.

В ОГТСУ отметили, что заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с октября 2021 год по 30 сентября 2022) в размере 24,6 млн куб. м в сутки.