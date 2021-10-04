Разумков считает, что вопрос его отставки не может быть рассмотрен на текущей неделе

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что объективно вопрос об отзыве его с поста спикера не может появиться на повестке дня текущей неделе.
«Объективно — нет (на текущей неделе этот вопрос не может появиться — Ред.). Даже если сегодня поступят подписные, то физически провести аудит Счётной по смете, провести отчёт председателя до конца недели и раздать его не позднее двух дней до рассмотрения вопроса на заседании Верховной Рады объективно невозможно», — сказал он на брифинге в понедельник.
Вместе с тем он подчеркнул, что не будет затягивать с вынесением этого вопроса на рассмотрение в парламенте.
Как сообщалось, депутатская фракция «Слуга народа» собрала 150 необходимых подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.
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