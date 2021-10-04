В Беларуси гражданина Украины приговорили к трем годам колонии за участие в акциях оппозиции

Суд Заводского района Минска приговорил гражданина Украины к трем годам лишения свободы за активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом сообщила в понедельник служба информации прокуратуры Минска.

«С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Заводского района Минска постановил обвинительный приговор. На основании ч. 1 ст. 342, ч. 4 ст. 16 и ст. 341 Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», — отмечается в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Белвруси.

Следствием установлено, что украинец в период с августа по сентябрь 2020 года в ходе несанкционированных массовых мероприятий в центральной части Минска вместе с другими лицами нарушал общественное спокойствие и блокировал движение транспорта, препятствовал нормальной работе предприятий и организаций. Кроме того, добавили в ведомстве, выступая в роли организатора, обвиняемый подыскал и изготовил орудия и средства преступления, в том числе аэрозольную краску в баллончиках, кисти, перчатки, растворитель, трафареты. «Распределил роли исполнителей, а также лично принял участие в нанесении на фасады не менее 27 зданий надписей и изображений протестного характера», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

В Беларуси 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После подведения итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с силовиками.