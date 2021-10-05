Депутаты на два дня отстранили Разумкова от ведения заседаний

Народные депутаты отстранили главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний на время рассмотрения вопроса о его отставке.

Такое решение было принято на заседании парламента.

Детали: Первый вице-спикер Руслан Стефанчук поставил на голосование предложение фракции «Слуга народа», групп «Довіра» и «За майбутнє» об отстранении Разумкова от ведения пленарных заседаний на 2 дня.

Это предложение поддержали 240 депутатов.

Отстранение Разумкова от ведения пленарных заседаний инициировали после совещания руководителей фракций у спикера.

Отметим, что претензии к Разумкову касаются не сегодняшнего дня, а согласительного совета, в то время как по регламенту можно отстранить только за нарушения на пленарном заседании.