Депутаты на два дня отстранили Разумкова от ведения заседаний

Народные депутаты отстранили главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний на время рассмотрения вопроса о его отставке.
Такое решение было принято на заседании парламента.
Детали: Первый вице-спикер Руслан Стефанчук поставил на голосование предложение фракции «Слуга народа», групп «Довіра» и «За майбутнє» об отстранении Разумкова от ведения пленарных заседаний на 2 дня.
Это предложение поддержали 240 депутатов.
Отстранение Разумкова от ведения пленарных заседаний инициировали после совещания руководителей фракций у спикера.
Отметим, что претензии к Разумкову касаются не сегодняшнего дня, а согласительного совета, в то время как по регламенту можно отстранить только за нарушения на пленарном заседании.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016