Крупнейшие предприятия-загрязнители воздуха в Украине принадлежат Ахметову и Митталу

Министерство защиты окружающей среды оценило влияние крупных предприятий на окружающую среду и создало рейтинг крупнейших загрязнителей атмосферного воздуха 2020 года. Первыми в списке оказались предприятия Рината Ахметова и Лакшми Миттала. Об этом свидетельствуют данные рейтинга министерства.
Отмечается, что в 2020 году объем выбросов в атмосферу сократился на 8% до 1,92 млн тонн с 2,1 млн тонн выбросов в 2019 году. Однако данное улучшение связано, прежде всего, со снижением экономической активности.
Среди сотни крупнейших загрязнителей в Украине, первые 50 отвечают за 46,3% загрязнений. Из них наибольшая доля приходит на Донецкую область (18,53% общего количества) и Днепропетровскую область (8,4%).
Крупнейшим владельцем предприятий-загрязнителей является Ринат Ахметов. Ему принадлежат ММК им. Ильича, Кураховская, Бурштынская и Запорожская ТЭС (ДТЭК), Азовсталь и Покровское шахтоуправления. Суммарно это 723 тыс тонн выбросов. Также две позиции принадлежат Лакшми Митталу, а именно два металлургических производства АрселорМиттал, суммарно — 202,68 тыс тонн.
Центрэнерго (78,29% акций принадлежат государству) ответственно за 67,3 тыс тонн. Еще 78 тыс тонн выбросов производит Днепровский меткомбинат, принадлежащий Индустриальному союзу Донбасса (Олег Мкртчан).
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