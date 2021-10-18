Крупнейшие предприятия-загрязнители воздуха в Украине принадлежат Ахметову и Митталу

Министерство защиты окружающей среды оценило влияние крупных предприятий на окружающую среду и создало рейтинг крупнейших загрязнителей атмосферного воздуха 2020 года. Первыми в списке оказались предприятия Рината Ахметова и Лакшми Миттала. Об этом свидетельствуют данные рейтинга министерства.

Отмечается, что в 2020 году объем выбросов в атмосферу сократился на 8% до 1,92 млн тонн с 2,1 млн тонн выбросов в 2019 году. Однако данное улучшение связано, прежде всего, со снижением экономической активности.

Среди сотни крупнейших загрязнителей в Украине, первые 50 отвечают за 46,3% загрязнений. Из них наибольшая доля приходит на Донецкую область (18,53% общего количества) и Днепропетровскую область (8,4%).

Крупнейшим владельцем предприятий-загрязнителей является Ринат Ахметов. Ему принадлежат ММК им. Ильича, Кураховская, Бурштынская и Запорожская ТЭС (ДТЭК), Азовсталь и Покровское шахтоуправления. Суммарно это 723 тыс тонн выбросов. Также две позиции принадлежат Лакшми Митталу, а именно два металлургических производства АрселорМиттал, суммарно — 202,68 тыс тонн.

Центрэнерго (78,29% акций принадлежат государству) ответственно за 67,3 тыс тонн. Еще 78 тыс тонн выбросов производит Днепровский меткомбинат, принадлежащий Индустриальному союзу Донбасса (Олег Мкртчан).