Войти
Все сервисы для ветеранов скоро появятся в «Дии»
официально
Все сервисы для ветеранов скоро появятся в «Дии»
Путин прокомментировал планы оставаться президентом до 84 лет
соседи
Путин прокомментировал планы оставаться президентом до 84 лет

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

инициатива
RSS

Минэкономики хочет повысить минимальные цены на алкоголь

152
Минэкономики хочет повысить минимальные цены на алкоголь

Министерство экономики собирается повысить минимальные оптовые и розничные цены на алкогольные напитки, в частности на водку и ликеро-водочные изделия (ЛВИ) на 8,3%, виски, ром и джин — на 8,4%, коньяк — на 4,8-8,3%, винную продукцию — на 8,2-34,2%.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров обнародован для публичного обсуждения на сайте ведомства в понедельник.

В документе уточняется, что минимальная цена оптовой реализации 1 литра 100%-ного спирта, используемого при расчетах размера налоговых обязательств при производстве водки и ЛВИ, в случае повышения цен составит 368,84 грн с НДС (в 2018 году — 321,34 грн), а его розничная цена — 484,1 грн (в 2018 году — 447,02 грн). В постановлении не указывается минимальная стоимость алкоголя в зависимости от его вида.

Таким образом, в случае принятия данного постановления, розничная цена 0,5 литра алкогольного напитка с 40%-м содержанием спирта увеличится на 7,42 грн — с нынешних 89,4 грн до 96,82 грн.

Подорожание алкоголя Минэкономики объясняет ростом средней себестоимости производства 1 л 100%-ного спирта за период 2018-2021 годов на 14,7% — с 139,82 грн до 160,41 грн. Ведомство уточняет, что рост минимальных цен на алкоголь позволит увеличить получаемую его производителями прибыль с 1 грн/л 100%-ного спирта до 20 грн/л.

В министерстве ожидают, что рост минимальных цен на отдельные виды алкогольных напитков приведет к росту поступлений в государственный и местный бюджеты на 300 млн грн и снизит количество смертей, произошедших из-за употребления алкоголя, поскольку рост цен на алкогольные напитки на 10% ведет к снижению на 32% числа случаев смертей, вызванных их употреблением. По данным Минэкономики со ссылкой на исследования ВОЗ, алкоголем вызвана примерно каждая пятая смерть в 30 европейских странах среди лиц в возрасте 15-19 лет и примерно каждая четвертая смерть в возрастной группе 20-24 лет.

Как сообщалось, Минэкономики в мае этого года разместило аналогичный проект постановления на своем сайте, предлагающий повысить минимальные оптовые и розничные цены на водку и ЛВИ на 6,2%, виски, ром и джин — на 5,9%, коньяк — 5,5%.

Читайте также: Более трети украинских школ ушли на каникулы с 18 октября

Документ предлагал установить минимальную стоимость оптовой реализации 1 литра 100%-ного спирта на уровне 362 грн, а розничной — 475 грн. Минимальную оптовую цену на виски, ром и джин планировалось установить на уровне 721 грн (розничную — 948 грн), коньяк 3 звезды — 516 грн (677 грн), коньяк 4 звезды — 560 грн (735 грн), коньяк 5 звезд — 608 грн (799 грн).

Минэкономики, алкоголь
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 18 октября 2021
Воскресенье, 17 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Америка не стала бы богатой, если бы тогда были офшоры

С появлением офшоров мир сильно изменился. Капитал потерял свою национальность. Он перестал быть украинским или американским. Он стал транснациональным. И оседает там, где ему выгодно. И в этом состоит проблема стран, которые не могут его удержать у себя дома.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016