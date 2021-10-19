Рада проголосовала закон о НБУ

Верховная Рада приняла во втором и в целом чтении законопроект № 5850 о Национальном банке Украины (НБУ), необходимый для закрытия обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ).
Законопроект на заседании во вторник поддержали 255 депутата.
Как указывается в пояснительной записке, законопроектом № 5850 предлагается убрать требование для кандидата на должность члена Совета НБУ постоянно проживать на территории Украины, а также требование об отсутствии судимости у кандидата на должность главы НБУ.
Кроме того, проект закона предлагает урегулировать вопрос проведения регулятором проверок банков по вопросам наличного обращения, в частности в связи с недавним изменением подходов к проверкам банков — с учетом методики SREP. Предлагается предоставить НБУ право проводить проверки по таким направлениям: организация кассовой работы, инкассации средств и перевозки валютных ценностей, организация охраны помещений и обеспечения сохранности ценностей.
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