«Газпром» предлагал Молдове скидку на газ, если та изменит условия свободной торговли с ЕС

Компания «Газпром» предлагала Молдове скорректировать соглашение о свободной торговле с ЕС и отложить согласованные с Брюсселем реформы энергетического рынка в обмен на поставки газа из России по более низкой цене, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Ранее власти Молдовы ввели режим ЧП на фоне газового кризиса, который начался на фоне провала переговоров о продлении контракта с «Газпромом».

По данным FT, «Газпром» хотел, чтобы Молдова отложила выполнение правил ЕС, которые требуют либерализации газовых рынков и усиления конкуренции. По словам собеседников издания, Кремль рассматривает переговоры по газу как часть более широкого политического урегулирования с Молдовой после того, как президентом страны стала Майя Санду, выступающая за развитие отношений с Евросоюзом.

Прошлые переговоры проходили в Москве 21-22 октября, и закончились безрезультатно. «Газпром» прекратит поставки в Молдову с 1 декабря, если с республикой не будет подписан новый контракт.