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В Украине за сутки еще 692 умерших от COVID

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В Украине за сутки еще 692 умерших от COVID

За сутки 26 октября в Украине зафиксировали 22 574 случая заболевания коронавирусной болезнью и 692 летальных исхода от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 5 925 человек, выздоровели 11 593 человека.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

«Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано более 291 тыс. украинцев! За сутки 26 октября в Украине зафиксировано 22 574 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 532, медработников — 399); 291 293 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 212 013 человек, полностью иммунизированы — 79 280 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 26 октября зафиксировано 19 120 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 октября сообщалось о 14 634 новых инфицированных, 24 октября зафиксировано 20 791 новый случай заболевания СOVID-19, 23 октября зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 2 825 733 человека; выздоровело — 2 401 705 человек; летальных исходов — 65 628; проведено ПЦР-тестирований — 14 154 508.

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С начала вакцинальной кампании привито 9 363 493 человека, из них получили одну дозу — 9 363 491 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 138 082 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 16 501 573 прививки.

коронавирус
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