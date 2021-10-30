G20 поддержала введение минимального всемирного корпоративного налога

Лидеры стран Группы двадцати выразили поддержку ряду инициатив, включая введение минимального глобального налогообложения для крупных компаний и создание глобальной рабочей группы по здравоохранению и финансам. Об этом в субботу сообщил журналистам дипломатический источник.
«В ходе первого рабочего заседания „Мировая экономика и глобальное здравоохранение“ была выражена широкая поддержка соглашению, достигнутому в ходе работы, по минимальному глобальному налогообложению», — сообщил источник. При этом уточняется, что особенное удовлетворение выразили США, Бразилия, Франция и Южная Корея. «Многие страны также поддержали итальянскую инициативу о создании глобальной рабочей группы по здравоохранению и финансам, которая будет координировать взаимодействие этих сфер», — добавил источник.
Организация экономического сотрудничества и развития сообщила 8 октября, что входящие в нее страны достигли договоренности относительно введения глобального минимального корпоративного налога в размере 15% для фирм с доходом от 750 млн евро. Государства намерены подписать многостороннюю конвенцию в 2022 году с имплементацией в 2023-м. Другая договоренность предполагает перераспределение налоговых поступлений от крупнейших международных компаний. Речь идет о переводе уплаты части налогов из стран, где расположены штаб-квартиры, в те государства, где они ведут свою деятельность и получают прибыль.
Руководители финансовых ведомств стран Группы двадцати одобрили план реформирования налогообложения международных групп компаний. Принципиальное соглашение было достигнуто на заседании профильных министров в Венеции в июле, а затем закреплено на совместном заседании министров финансов и глав Центробанков в октябре в Вашингтоне в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
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