В Криворожском горсовете проходят обыски

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) проводят шесть обысков в Кривом Роге и Днепре в рамках досудебного расследования в уголовном производстве о растрате должностными лицами бюджетных средств.
«Сотрудники ГФС в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора, проводят обыски в г.Кривой Рог и г. Днепр», — сказано в сообщении на сайте ГФС.
Отмечается, что правоохранители разоблачили бывших должностных лиц Криворожского городского совета на служебной халатности, неисполнении или ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что нанесло ущерб государственным или общественным интересам и хищении средств бюджета города Кривого Рога вместе с должностными лицами частных структур, привлеченных к подрядным работам.
«Обыски проводятся в помещениях бывших должностных лиц и в помещении Криворожского городского совета с целью получения документальных доказательств совершения уголовного правонарушения, что есть предметом расследования: бухгалтерских, налоговых документов, а также тендерной документации», — говорится в сообщении.
Нарушения касаются периода 2010-2020 годов. Проведение обысков продолжается.
Как сообщалось, сотрудники ГФС установили факты растраты должностными лицами Криворожского горсовета вместе с подконтрольными подрядчиками сотен миллионов гривен бюджетных средств.
О подозрении в совершении противоправных действий, связанных с хищением в 2019 — 2020 гг. средств бюджета города, следователи ГФС сообщили директору структурного подразделения исполкома Криворожского городского совета и директору предприятия-подрядчика.
Они подозреваются в системном хищении бюджетных средств на якобы проведение ремонта более двух сотен дорог, а также системном подлогу документов об очистке дорог Кривого Рога от снега, в том числе в дни, когда осадков не было.
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