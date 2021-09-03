ГФС провела обыски на АЗС «БРСМ» из-за некачественного топлива

Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины провели ряд санкционированных районным судом Киева обысков на автозаправочных станциях одной из известных сетей, сообщила ГФС на своей странице в Facebook.
Как утверждает enkorr, судя по фотографии, которую выложила ГФС, обыски проходили на АЗС «БРСМ-Нафта».
«Согласно выводам судебной экспертизы установлено, что качество топлива, которое хранится на одном из нефтехранилищ компании в Киевской области, не соответствует требованиям государственных стандартов Украины», — пояснили в службе.
Как отметили в ГФС, в результате следственных действий на АЗС выявлено документы, подтверждающие поставку данного топлива из вышеупомянутого нефтехранилища.
«Реализация некачественного топлива на этих АЗС остановлена. Продолжается досудебное расследование», — проинформировали в ГФС.
По данным enkorr, на днях сеть «БРСМ-Нафта» ограничила реализацию бензина марки А-95 и дизтоплива на станциях Киева и области.
Сеть «БРСМ-Нафта» в настоящее время насчитывает 210 АЗК в Украине.
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