В Украину доставили уже 31 миллион доз вакцин от коронавируса

С начала кампании по вакцинации от COVID-19 в Украину доставлен 31 миллион доз вакцин.
Об этом на брифинге в понедельник сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"31 миллион доз вакцин уже поставлен в Украину", – сказал Ляшко.
Он напомнил, что в воскресенье, 7 ноября, в Украину прибыли 2 миллиона 930 тысяч доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства компании Moderna, которые были доставлены в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того, в выходные доставлено 1 миллион 400 тысяч доз вакцины Pfizer, закупленной за счет госсредств.
По данным Минздрава, которые привел министр, за прошлую неделю было проведено 1 миллион 648 тысяч прививок. На сегодняшний день 36,7% украинцев вакцинированы по крайней мере одной дозой вакцины от коронавируса, 25,6% завершили полный курс вакцинации.
Лидером по охвату прививками остается г. Киев, где 57% жителей уже получили одну дозу и 45,7% – завершили курс прививки.
Хуже всего вакцинировали на этой неделе в Закарпатской, Черновицкой и Одесской областях.
Напомним, за сутки 7 ноября в Украине зафиксированы 13 068 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболел 3 088 501 человек; летальных исходов – 72 557.
С начала вакцинальной кампании привиты 11 406 284 человека, из них получили две дозы – 7 938 053 человека. В общей сложности проведены 19 344 335 прививок.
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