В Черновцах несколько улиц на карантине из-за бешеной белки

В Черновцах у белки из парка имени Шевченко, которая ранее укусила двух человек, обнаружили бешенство, в связи с чем несколько улиц находятся на карантине, сообщает пресс-служба городского совета.
«У белки, которая накануне искусала двух человек, обнаружили бешенство. Из-за этого на улицу Первомайскую и переулок Топоровский накладывают карантинные ограничения. Также зоной риска есть улица Садовая и парк культуры и отдыха имени Шевченко», — сказано в сообщении.
Так, из-за карантина будет проведено обследование и прививка животных из близлежащих улиц, чтобы ликвидировать очаг бешенства, а также дезинфекция в районе отлова и передержки белки (конный двор).
«Относительно белки — животное умерло, а пострадавшие проходят курс иммунизации против бешенства», — добавили в горсовете.
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