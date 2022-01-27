«Укравтодор» планирует построить 60-километровую обходную дорогу вокруг Черновцов

Служба автомобильных дорог в Черновицкой области начала процесс подготовки технико-экономического обоснования строительства III и IV очереди обхода Черновцов.

Как сообщила на своей странице в Facebook Служба автодорог в Черновицкой области, по плану, протяженность будущей дороги составит около 60 км.

«Согласно календарному плану, технико-экономическое обоснование должно быть разработано до конца первого полугодия 2022 года. А затем Служба автомобильных дорог в Черновицкой области предоставит ТЭО на согласование „Укравтодора“, и в случае одобрения документа Служба будет иметь право инициировать проведение проектных работ на строительство», — отмечается в сообщении.

Договор на подготовку ТЭО подписан с ООО «Институт проектирования инфраструктурных объектов».

Специалисты уже провели все необходимые инженерно-геодезические изыскания, подсчитали объемы трафика на альтернативных к будущей дороге маршрутах. Следующий этап — согласование основного варианта прохождения 60-километровой трассы, схем транспортных развязок и искусственных сооружений.

Ожидается, что строительство обходной дороги разгрузит Черновцы от транзитного транспорта, улучшит сообщение западных и северо-западных регионов страны с центральными областями, а также обеспечит транзит европейских и прибалтийских стран с украинскими портами.

Третья очередь обхода будет пролегать от трассы М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече в направлении автодороги Черновцы — Великий Кучуров и Р-62 Сторожинец — Глубокая — Опришены с подъездом к ст. «Вадул-Сирет».

Ориентированный план маршрута четвертой очереди — от трассы М-19 Доманово — Ковель — Черновцы -Тереблече (с. Мамаивцы) до северного обхода Черновцов, пересекая автодороги Т-26-02 Черновцы — Заставная и Т-26- 03 Черновцы — Недобоевцы — Хотин, а далее до автомобильной дороги Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга (за с.Магала).