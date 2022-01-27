«Укравтодор» планирует построить 60-километровую обходную дорогу вокруг Черновцов

Служба автомобильных дорог в Черновицкой области начала процесс подготовки технико-экономического обоснования строительства III и IV очереди обхода Черновцов.
Как сообщила на своей странице в Facebook Служба автодорог в Черновицкой области, по плану, протяженность будущей дороги составит около 60 км.
«Согласно календарному плану, технико-экономическое обоснование должно быть разработано до конца первого полугодия 2022 года. А затем Служба автомобильных дорог в Черновицкой области предоставит ТЭО на согласование „Укравтодора“, и в случае одобрения документа Служба будет иметь право инициировать проведение проектных работ на строительство», — отмечается в сообщении.
Договор на подготовку ТЭО подписан с ООО «Институт проектирования инфраструктурных объектов».
Специалисты уже провели все необходимые инженерно-геодезические изыскания, подсчитали объемы трафика на альтернативных к будущей дороге маршрутах. Следующий этап — согласование основного варианта прохождения 60-километровой трассы, схем транспортных развязок и искусственных сооружений.
Ожидается, что строительство обходной дороги разгрузит Черновцы от транзитного транспорта, улучшит сообщение западных и северо-западных регионов страны с центральными областями, а также обеспечит транзит европейских и прибалтийских стран с украинскими портами.
Третья очередь обхода будет пролегать от трассы М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече в направлении автодороги Черновцы — Великий Кучуров и Р-62 Сторожинец — Глубокая — Опришены с подъездом к ст. «Вадул-Сирет».
Ориентированный план маршрута четвертой очереди — от трассы М-19 Доманово — Ковель — Черновцы -Тереблече (с. Мамаивцы) до северного обхода Черновцов, пересекая автодороги Т-26-02 Черновцы — Заставная и Т-26- 03 Черновцы — Недобоевцы — Хотин, а далее до автомобильной дороги Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга (за с.Магала).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016