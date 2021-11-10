Школьники в Киеве продолжат учиться дистанционно

Ученики школ, в том числе начальной школы, продолжат обучение в дистанционном режиме из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявил городской голова столицы Виталий Кличко.
«Количество заболевших детей увеличивается. Поэтому на следующей неделе ученики, в частности, младшей школы (1-4 классов), за парты еще не вернутся. И продолжат обучение в дистанционном режиме», — сказал Кличко на онлайн-брифинге в среду.
Он уточнил, что по состоянию на 10 ноября в киевские больницы с коронавирусом или подозрением на него госпитализированы 85 детей, в том числе четверо — в реанимации.
«Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса», — подчеркнул городской голова.
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