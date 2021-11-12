Невакцинированные жители Сингапура будут платить более $18 тыс. за лечение от коронавируса

Жители Сингапура, отказавшиеся от вакцинации, при заражении коронавирусом в тяжелой форме должны будут заплатить в среднем 25 тыс. сингапурских долларов ($18,4 тыс.) за лечение в стационаре, в том числе в палатах интенсивной терапии. Об этом пишет в пятницу газета The Straits Times со ссылкой на данные Минздрава страны.
«Средний счет без учета программ государственного страхования составит 25 тыс. долларов, что будет включать нахождение в реанимации, курс антиковидной терапии», — указал представитель ведомства. «При этом граждане Сингапура, а также иностранцы, имеющие статус постоянного жителя, смогут оплатить большую часть за счет программы соцстраховки, в таком случае сумма снизится до 4 тыс. сингапурских долларов ($2,9 тыс.)», — рассказали в министерстве. Кроме того, если невакцинированные жители при заражении коронавирусом будут направлены в специальные изоляционные центры, то им придется заплатить 4,5 тыс. сингапурских долларов ($3,3 тыс.) за семь дней пребывания там, добавил представитель Минздрава.
В настоящее время правительство полностью оплачивает лечение заболеваний, вызванных коронавирусом, как для граждан, так и для иностранцев. Однако межведомственная группа по борьбе с распространением COVID-19 объявила, что с 8 декабря субсидии на лечение будут предоставляться только вакцинированным жителям. Как отметил министр здравоохранения Он Е Кун, именно на невакцинированных приходится основная доля пациентов, которым нужна интенсивная терапия, таким образом они значительно увеличивают нагрузку на систему здравоохранения. Власти с середины августа сняли многие социальные ограничения, и с того момента увеличился ежесуточный прирост новых случаев, который достигает в среднем 3 тыс. человек в день.
На сегодняшний день обе дозы вакцины против коронавируса получили примерно 85% всех жителей Сингапура. В государственной программе иммунизации используются препараты компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, Sinovac.
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