Turkish Airlines не будут пускать на рейсы в Беларусь граждан Ирака, Йемена и Сирии

Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines подтвердил в пятницу, что на рейсы в Минск не будут пускать граждан Ирака, Йемена и Сирии.
«На авиарейсы в Минск не будут пускать граждан этих стран. Исключение составят только держатели дипломатических паспортов», — сообщил СМИ представитель Turkish Airlines.
Отметим, что аналогичное решение принял и белорусский перевозчик Belavia.
Власти Польши считают, что белорусское руководство намеренно привлекает в свою страну мигрантов из стран Ближнего Востока, чтобы потом направлять их на границу с Евросоюзом, дестабилизируя ситуацию в ЕС. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, касаясь мер разрешения текущего миграционного кризиса на польской границе, заявил о необходимости ввести дополнительные санкции в отношении авиалиний, в том числе белорусских.
По оценкам польских служб, сейчас в Беларуси могут находиться до 15 тыс. мигрантов, 2-4 тыс. из них сосредоточились в непосредственной близости от польских границ.
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