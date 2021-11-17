Украина остается одним из мировых лидеров по суточной смертности от Covid

15 ноября в мире диагностировали почти 498 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия и Украина, Румыния.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Больше всего новых случаев обнаружили в США, Германии, Британии. В частности, в США зафиксировали более 87 тысяч, в Германии — около 40 тысяч и в Британии — более 37 тысяч новых инфицирований.
Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Турция. Украина — на 9 месте.
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия, Британия, Россия. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Румыния.
За все время пандемии излечились от болезни 230 609 595 человек. В настоящее время насчитывается более 19 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 5 129 829 смертей от COVID-19.
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