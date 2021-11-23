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МВФ выделил Украине $699 миллионов

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МВФ выделил Украине $699 миллионов

Международный валютный фонд (МВФ) завершил первый пересмотр программы stand by (SBA) для Украины и по его итогам решил выделить стране второй транш $699 млн и продлить действие программы до июня 2022 года.

Такое решение совет директоров фонда принял на заседании в Вашингтоне в ночь на вторник, говорится в сообщении на сайте.

Согласно ему в рамках согласованных приоритетов политики украинские власти обязались вернуть налогово-бюджетную политику в режим, соответствующий среднесрочной устойчивости долга, защищая при этом социально уязвимые слои населения, укрепляя управление доходами и снижая фискальные риски от квазифискальных операций, в том числе в энергетике.

Среди других обязательств Украины обеспечение независимости центрального банка и сосредоточение денежно-кредитной политики на возвращении инфляции к целевому уровню; обеспечение финансового здоровья банков, в том числе посредством надлежащего управления, с целью возобновления надежного банковского кредитования частному сектору, указывает МВФ.

Киев также пообещал борьбу с коррупцией и продвижение судебной реформы и снижение роли государства и корпоративных интересов в экономике с целью улучшения деловой среды, привлечения инвестиций и повышения потенциала экономики, добавил Фонд.

Он уточнил, что с учетом первого транша общие выплаты в рамках stand by составят примерно $2,8 млрд при общем объеме программы SDR2 млрд.

Совет директоров также одобрил перераспределение выплат по программе, более детальные данные о котором пока отсутствует, и запрос Киева на отказ от соблюдения критерия эффективности декабря 2020 года по гарантированному государством долгу в свете уже предпринятых корректирующих действий.

Экономическая программа Украины, поддерживаемая МВФ, направлена на то, чтобы помочь властям справиться с последствиями шока, вызванного COVID-19, поддержать восстановление экономики и продвинуться вперед в проведении важных структурных реформ для снижения основных факторов уязвимости.

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Министерство финансов Украины в своем релизе сообщило, что полученные от МВФ средства будут направлены на обеспечение макроэкономической стабильности и использованы для финансирования дефицита бюджета.

«Решение о выделении транша является результатом проводимых нами структурных реформ и свидетельством того, что наша страна движется по правильному пути... Наличие программы МВФ оказывает положительное влияние на международный имидж нашей страны, а также открывает возможности для получения финансовой поддержки от ряда международных партнеров», — прокомментировал позитивное решение Фонда глава Минфина Сергей Марченко.

МВФ
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