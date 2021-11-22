«Дия» не собирает и не хранит данные украинцев

Государственный сервис «Дия» не собирает и не хранит личную информацию об украинцах, а всего лишь отображает данные, которые содержатся в государственных реестрах, заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Дия» устроена таким образом, что она не собирает информацию о вас. Когда вы ее установили, она только отображает информацию, которая и так уже давно есть в реестрах. Когда вы получали свой ID-паспорт или заграничный паспорт, вы попали в демографический реестр — и когда вы авторизируетесь в «Дии», всего лишь из того реестра подтягивается информация о вас. Точно так же информация о вас подтягивается из реестра водительских удостоверений«, — сообщил глава Минцифры в интервью телеканалу «Дом» в понедельник.
По его словам, «Дия» не создает новую базу данных и является «очень безопасным продуктом, который показывает информацию, которая уже есть о вас в реестре».
«И когда у вас не подтягивается какой-либо документ, то для вас это важный сигнал, что оказывается, вы получили этот документ и его используете, а его нет в реестре», — отметил чиновник.
Он добавил, что авторизируясь в «Дии» украинцы могут увидеть то, что знает о них государство, и получают возможность сами управлять информацией о себе.
«Это демонстрация подхода государства к персональным данным: персональные данные — это собственность ваша, моя, людей, граждан Украины, а не государства», — резюмировал Федоров.
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