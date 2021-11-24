В Раду проходят шесть партий, включая несуществующую партию Разумкова

Шесть политических партий преодолели бы проходной 5%-ный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проводили в ближайшее время, свидетельствует опрос, проведенный Центром Разумкова 11-17 ноября.

За партию «Слуга народа» проголосовали бы 22,7% определившихся респондентов, за партию «Европейская солидарность» — 18,8%, за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,7%, за Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 8,8%, за партию Дмитрия Разумкова — 7%, за партию «Сила и честь» — 5,7%.

При этом еще две политсилы имеют близкий проходному барьеру рейтинг и сохраняют шансы на попадание в парламент: «Украинская стратегия Гройсмана» (4,4%) и партия Мураева «Наши» (4,3%).

3,5% определившихся респондентов готовы поддержать Всеукраинское объединение «Свобода», 2,9% — Радикальную партию Олега Ляшко, 2,4% — партию Сергея Притулы, 1,5% — партию «Гражданская позиция», 1% — «УДАР» Виталия Кличко, остальные менее 1%.

В динамике рейтинг «Слуг народа», «Европейской солидарности», ОПЗЖ и Радикальной партии показывает рост после продолжительного падения по сравнению с прежними опросами, «Батькивщина» — падение, «Украинская стратегия» — рост, «Сила и честь» — стабильность после продолжительного роста. Партия Разумкова ранее в опросах не фигурировала.

Опрос проводился в период во всех подконтрольных правительству регионах среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства Выборка репрезентативна по основным социально-демографическим показателям, ошибка выборки с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,3%.