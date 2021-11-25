Зеленский нарушил сроки подписания закона о военных преступлениях и отказался отвечать журналистам о причинах «исчезновения» документа

22 ноября исполняется ровно пять месяцев с момента, когда президент Владимир Зеленский должен был подписать или ветировать принятый Верховной Радой законопроект № 2689 о военных преступниках. Офис президента так и не ответил на запрос «Радио Свобода», отправленный еще в сентябре, о том, почему документ «пропал» после голосования в парламенте.

20 мая Верховная Рада приняла проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права» (так называемый закон «о военных преступниках»). Он вносит в восьмую статью Уголовного кодекса Украины преступления, в отношении которых действует универсальная юрисдикция — это преступления агрессии, геноцида, преступления против человечности и военные преступления. Универсальная — означает не связанная с местом совершения преступления, гражданством, постоянным местом жительства подозреваемого или потерпевшего. Также отменяется срок давности по этой категории преступлений.

Украина шла к принятию этого закона 7 лет: его важность постоянно отмечали правозащитники, а в последний раз — и председатель парламентского комитета по правоохранительной деятельности Денис Монастырский, который теперь возглавляет МВД:

«Законопроект стал поворотным моментом для того, чтобы потерпевшие обращаются в правоохранительные органы Украины и приезжают с оккупированных территорий, получили и реализовали право на справедливый суд. Например, приезжающий с востока человек, которого пытали, обращается в правоохранительные органы с заявлением, а они пока определенным образом ограничены в возможности расследовать и привлекать к ответственности», — заявлял Монастырский перед голосованием в мае 2021 года.

Законопроект находится «на подписи у президента» с 7 июня. Согласно статье 94 Конституции президент должен в пятнадцатидневный срок либо подписать его, либо вернуть на рассмотрение в парламент, сопровождая мотивированными замечаниями. Этот срок истек 22 июня.

В октябре Радио Донбасс.Реалии опросили трех депутатов-членов фракции «Слуга народа» и комитетов, через которые проходил законопроект, известно ли им, что происходит. Однако они не предоставили никакой информации. И только глава подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры комитета по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов ответил журналисту, что выяснит, в чем дело.

«Хочу это узнать. Возможно, там есть какие-то недостатки, о которых мы не знали, и сейчас они всплыли. Поэтому некорректно давать комментарий, потому что я не знаю полной картины, почему это происходит. Я узнаю, это однозначно — и мы определимся. Этот закон, насколько я знаю, нужен, он долго обсуждался. Возможно, есть какие-то недостатки», — ответил Неклюдов. Это было полтора месяца тому назад.

Разработку и принятие закона поддерживали «Центр гражданских свобод», Харьковская правозащитная группа, Хельсинкский союз по правам человека, Центр политико-правовых реформ, ОО «Голубая птица», которая работает с родственниками тех, кто находится сейчас в плену.