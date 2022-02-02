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Украинцы требуют от Зеленского немедленно подписать закон о военных преступниках, который президент блокирует уже более полугода

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Украинцы требуют от Зеленского немедленно подписать закон о военных преступниках, который президент блокирует уже более полугода

На официальном сайте президента Украины появилась петиция № 22/133926-еп с требованием подписать закон об установлении ответственности за преступления против человечности и военные преступления, совершенные на оккупированных территориях. Автор петиции — бывший заместитель Генерального прокурора Украины Николай Голомша.

В тексте петиции указано, что Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права» (законопроект № 2689 от 27.12.2019), которым вводится надлежащая ответственность за преступления против человечности и военные преступления на оккупированных территориях еще 20 мая 2021 года.

Отмечается, что согласно Конституции Украины, после подписания закона главой парламента, Президент Украины в течение пятнадцати дней после получения закона подписывает его, принимая к исполнению, и официально обнародует его или возвращает закон со своими мотивированными и сформулированными предложениями Верховной Раде Украины для повторного рассмотрения. Если Президент Украины в течение установленного срока не вернул закон для повторного рассмотрения, закон считается одобренным Президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован. Закон о военных преступлениях был направлен президенту Украины на подпись еще 07 июня 2021, однако до сих пор остается не подписан главой государства.

«Призываю Вас, господин Президент, в соответствии с Конституцией Украины подписать закон „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права“, которым устанавливается ответственность за преступления против человечности и военные преступления, совершенные на оккупированных территориях», — говорится в тексте петиции.

Автор петиции также подчеркнул, что положения закона предусматривают введение принципа универсальной юрисдикции относительно преступлений агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений.

«Принятие закона стало поворотным моментом для того, чтобы потерпевшие, которые обращаются в правоохранительные органы Украины и приезжают с оккупированных территорий, получили и реализовали право на справедливый суд», — отмечает автор документа.

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Как ранее заявлял доктор юридических наук, академик Виталий Журавский, данный законопроект важен не только для Украины, но и для международного сообщества. Академик уверен, что президент испугался военных преступников, которые вернулись из зоны ООС.

«Он испугался. Президент испугался радикалов и тех людей, которые вернулись из зоны АТО и ООС. Все правозащитные организации требовали, чтобы этот закон приняли, Европа требовала, и США требовали. Не могут у нас быть ненаказанными люди, которые издевались над гражданскими, насилуют, сексуально домогаются, бьют или организовывают пытки», — отметил Журавский.

военные преступления, Владимир Зеленский, петиция
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