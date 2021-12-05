В Украине за сутки от Сovid-19 умерли 278 человек

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 6 622 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 9 274 человека, 278 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 04 декабря в Украине зафиксировано 6 622 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 690, медработников — 68); 112 657 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 40 278 человек, полностью иммунизированы — 72 379 человек. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 926 человек; летальных исходов — 278; выздоровело — 9 274 человека», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.
Днем ранее, 4 декабря за сутки выявили 13 206 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 декабря зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 2 декабря за сутки выявили 13 531 новый случай заболевания СOVID-19, 1 декабря за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине: заболело — 3 497 477 человек; поправилось — 3 050 659 человек; летальных исходов — 88 280.
С начала вакцинальной кампании привито 13 725 905 человек, из них получили первую дозу — 13 725 903 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 11 762 441 человек. В общей сложности проведено 25 488 344 прививки.
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