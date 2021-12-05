Войти
Байден не признает российские «красные линии» по Украине
позиция
Байден не признает российские «красные линии» по Украине
Зеленский пообещал 15 тысяч км автодорог и 810 мостов
официально
Зеленский пообещал 15 тысяч км автодорог и 810 мостов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Украине за сутки от Сovid-19 умерли 278 человек

285
В Украине за сутки от Сovid-19 умерли 278 человек

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 6 622 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 9 274 человека, 278 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 04 декабря в Украине зафиксировано 6 622 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 690, медработников — 68); 112 657 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 40 278 человек, полностью иммунизированы — 72 379 человек. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 926 человек; летальных исходов — 278; выздоровело — 9 274 человека», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 4 декабря за сутки выявили 13 206 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 декабря зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 2 декабря за сутки выявили 13 531 новый случай заболевания СOVID-19, 1 декабря за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 497 477 человек; поправилось — 3 050 659 человек; летальных исходов — 88 280.

Читайте также: Bloomberg узнал о споре Лаврова и Блинкена из-за Украины

С начала вакцинальной кампании привито 13 725 905 человек, из них получили первую дозу — 13 725 903 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 11 762 441 человек. В общей сложности проведено 25 488 344 прививки.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 5 декабря 2021
Суббота, 4 декабря 2021
Пятница, 3 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016