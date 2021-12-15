Джонсон пригрозил России серьезными санкциями в случае вторжения в Украину

Россия столкнется с серьезными экономическими санкциями со стороны Великобритании и в целом Группы семи (G7) в случае вторжения в Украину. Об этом в среду заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента.

«Я разговаривал с Путиным в понедельник. Я сказал ему, что в случае вторжения России на территорию Украины Великобритания и в целом G7 и международное сообщество примет пакет серьезных экономических санкций, — отметил глава правительства Великобритании. — Вторжение на территорию другого суверенного государства будет катастрофой не только для России, но и для Украины и всего мира».

Кроме того, Джонсон подчеркнул, что Великобритания продолжит оказывать помощь Украине, а также будет способствовать «наращиванию сил НАТО на периферии». «Я разделяю озабоченность относительно кризиса на границе Украины с Россией», — сказал он.