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Джонсон пригрозил России серьезными санкциями в случае вторжения в Украину

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Джонсон пригрозил России серьезными санкциями в случае вторжения в Украину

Россия столкнется с серьезными экономическими санкциями со стороны Великобритании и в целом Группы семи (G7) в случае вторжения в Украину. Об этом в среду заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента.

«Я разговаривал с Путиным в понедельник. Я сказал ему, что в случае вторжения России на территорию Украины Великобритания и в целом G7 и международное сообщество примет пакет серьезных экономических санкций, — отметил глава правительства Великобритании. — Вторжение на территорию другого суверенного государства будет катастрофой не только для России, но и для Украины и всего мира».

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Кроме того, Джонсон подчеркнул, что Великобритания продолжит оказывать помощь Украине, а также будет способствовать «наращиванию сил НАТО на периферии». «Я разделяю озабоченность относительно кризиса на границе Украины с Россией», — сказал он.

Борис Джонсон, отношения с Россией
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Среда, 15 декабря 2021
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