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Зеленский предложил президенту Азербайджана провести саммит «Киев-Анкара-Баку»

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Зеленский предложил президенту Азербайджана провести саммит «Киев-Анкара-Баку»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Брюссель провел встречу с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, в ходе которой обсуждались вопросы активизации двустороннего сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба главы Украинского государства в среду.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил Алиева за поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины и обратился за возможностью присоединения Азербайджана к процессу освобождения незаконно удерживаемых лиц.

«Вопрос освобождения граждан Украины, прежде всего крымских татар, незаконно удерживаемых в России, является одним из моих ключевых приоритетов. Буду благодарен вам за возможную помощь в продвижении этого вопроса», — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил активизацию двустороннего сотрудничества между странами благодаря договоренностям, достигнутым в рамках визита в Азербайджан в декабре 2019 года.

«Глава украинского государства напомнил, что в феврале 2022 года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией. Учитывая это, президент предложил провести в феврале в Киеве саммит с участием лидеров трех государств», — говорится в сообщении.

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В нем уточняется, что Зеленский также акцентировал внимание на транспортно-логистическом потенциале сотрудничества между странами, в частности, на необходимости активизации работы для реализации транзита грузов по маршруту Европа — Кавказ — Азия с использованием железнодорожного и морского транспорта.

«Президент Украины напомнил о положительном опыте сотрудничества нашего государства с азербайджанскими компаниями в строительстве автомагистралей и транспортных развязок в рамках Национальной программы «Большое строительство», — резюмируют в Офисе президента.

Ильхам Алиев, Владимир Зеленский
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