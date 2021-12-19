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В Украине совершается все больше сделок с землей

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В Украине совершается все больше сделок с землей

В Украине за неделю 9-16 декабря проведено 5,98 тыс. сделок по покупке-продаже земельных участков сельхозназначения, что на 62,1% превышает показатели прошлой недели, при этом общая площадь проданных участков выросла на 55,1% — до 15,8 тыс. га, сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия в пятницу.

Согласно сообщению, в целом с момента открытия рынка земли 1 июля заключено 66,64 тыс. земельных сделок по участкам общей площадью 169,82 тыс. га.

Таким образом, на прошлой неделе ежедневно осуществлялась в среднем 854 сделки с землей (на минувшей неделе — 527 сделок в день) на общую площадь 2,25 тыс. га (1,45 тыс. га).

По данным Минагрополитики, самая высокая средняя цена гектара земли в Львовской области — 128,7 тыс. грн. За ней следуют Киевская — 89,77 тыс. грн/га и Ивано-Франковская — 41,72 тыс. грн/га области. Замыкают пятерку Черновицкая и Одесская области — соответственно 24,59 тыс. грн/га и 24,26 тыс. грн/га, за ними — Ривненская и Хмельницкая области — 23,71 тыс. грн/га и 21,44 тыс. грн/га.

Самая дешевая земля, по данным министерства, в Кировоградской и Закарпатской областях — 6,07 тыс. грн/га и 7,13 тыс. грн/га соответственно, а также в Луганской — 8,46 тыс. грн/га и Винницкой — 8,86 тыс. га, тогда как средняя по стране сократилась на 0,4% по сравнению с прошлой неделей — 23,16 тыс. грн/га.

По суммарной площади проданных земельных участков лидирует Харьковская область с показателем 24,32 тыс. га. За ней следуют Кировоградская — 17,39 тыс. га, Днепропетровская — 15,07 тыс. га, Полтавская — 13,67 тыс. га и Херсонская области — 13,46 тыс. га.

Средний по стране размер проданного земучастка в сделке — 2,45 га, хотя их средние размеры колеблются от 0,4-0,73 га в Ивано-Франковской и Черновицкой областях до 3,82-5,0 га в Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Луганской областях.

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Как сообщалось, запускаемый в Украине в рамках проводимой правительством земельной реформы рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля. На первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане страны. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.

Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.

земля, МинАПК
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