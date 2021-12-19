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Митрополит Епифаний считает ошибкой празднование Рождества 7 января

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Митрополит Епифаний считает ошибкой празднование Рождества 7 января

Предстоятель Православной Церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний отмечает снижение интенсивности обсуждения вопроса перехода Церкви на григорианский или новоюлианский календарь, в частности, изменения даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, но прогнозирует, что за 10 лет ситуация может измениться.

«В этом году я наблюдаю, что нет столь активной волны обсуждения празднования Рождества Христова... Я действительно не против перехода, но за то, чтобы это произошло правильно. Надо мудро поступать. У нас и так разделений достаточно. Нас пытаются делить и по языку, и по религии, по другим каким-то факторам. Но мы призваны проводить, прежде всего, просветительскую работу. Хотя мы празднуем 25-го, просто по разным календарям. Да, эту ошибку надо будет исправить. Но традиция есть традиция — укоренилась настолько, что если мы перейдем, то в большинстве случаев — я убежден — храмы 25-го будут пустыми, а 7-го полными. И потому надо, чтобы народ все же созрел до этого, пришел сознательно», — сказал Епифаний в интервью «Радио свобода».

По его словам, этот процесс постепенно продолжается, увеличивается количество приверженных изменению церковного календаря. «Я думаю, что в следующие 10 лет мы увидим, что эти цифры изменятся... А дальше будем смотреть. Это трудно предвидеть», — отметил предстоятель ПЦУ.

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При этом Епифаний подчеркнул, что празднование Нового года по григорианскому календарю перед Рождеством, празднуемым по юлианскому календарю, является нарушением поста. «В известной степени это нарушение поста. И мы даже обсуждали, в некоторых поместных православных церквях есть традиция, что на эти два дня, на 31 декабря и на 1 января, церковь может ослабить пост или вообще отменить на два дня. Церковь, как любящая мать, она может действовать снисходительно... И потому Церковь в будущем может рассмотреть, если это будет соборное общее решение, чтобы на эти дни, пока мы не перейдем к новоюлианскому календарю, ослабить пост, чтобы не было нарушения. Ибо встреча Нового года — хотя это и не главное, многие не празднуют этот день — но это действительно проблема», — сказал он.

Рождество, Епифаний
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