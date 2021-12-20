Уехавшего за границу Порошенко вызывают в ГБР

Подозреваемого в госизмене и содействии терроризму пятого президента Петра Порошенко повторно вызывают в Государственное бюро расследований. В прошлый раз, когда следователи ГБР подошли к Порошенко с повесткой о вызове, тот проигнорировал их, сел в машину и уехал. В настоящее время экс-президент находится за пределами Украины.

Об этом заявил заместитель начальника департамента по надзору за органами госбезопасности Офиса генпрокурора Иван Кисилевич на брифинге в понедельник.

«Поскольку указанное лицо, бывший президент Украины, сегодня не прибыло по вызову, мы направили повторный вызов на четверг 23 декабря 2021 года на 10 часов», — отметил он.

По словам Кисилевича, в это время будет решаться вопрос вручения Порошенко ходатайства об избрании меры пресечения. Какая именно это будет мера пресечения, пока не определено. Все будет зависеть от поведения подозреваемого и рисков возможности его побега.

Представитель ОГП уточнил, что пятый президент вызывается не на допрос, а «для проведения различных процессуальных действий».

Напомним, 17 декабря следователи Государственного бюро расследований попытались вручить нардепу Петру Порошенко повестку о вызове в ГБР, однако тот проигнорировал их и сел в машину, поехав в неизвестном направлении.

Сейчас он, скорее всего, находится в Турции.

Отметим, что если Порошенко не явится повторно, то его согласно устоявшейся практике, должны объявить в розыск.

Ранее сегодня правоохранители направили Порошенко подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля с Донбасса.