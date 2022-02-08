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В МИД снова опровергли утверждения о наличии политического сигнала в отсутствии встречи Зеленского и Бербок

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В МИД снова опровергли утверждения о наличии политического сигнала в отсутствии встречи Зеленского и Бербок

Утверждения о том, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в ходе ее визита в Киев в понедельник, 7 февраля, не состоялась, чтобы направить определенный политический сигнал, не соответствуют действительности, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Никакие слухи, анонимные источники и конспирологические теории не смогут вбить клин в крепкие отношения Украины и Германии. Утверждения о том, что встреча президента Украины и главы МИД Германии не состоялась, чтобы направить определенный политический сигнал, не соответствуют действительности», — написал Николенко на Facebook во вторник.

По его словам, благодаря воплощению стратегии сетевой дипломатии сейчас Киев превратился в мировой дипломатический центр.

«Большое количество иностранных гостей сейчас посещают Украину, чтобы продемонстрировать солидарность на фоне агрессивных действий РФ. Параллельно происходит много телефонных разговоров и других контактов. Президент Владимир Зеленский имеет чрезвычайно насыщенный график, который, кроме международной части, также включает координацию многих важных процессов внутренней жизни Украины», — пояснил Николенко.

Он напомнил, что во время прошедшего визита немецкого министра 17 января президент Украины провел с ней продуктивную встречу.

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«По итогам переговоров министров иностранных дел Дмитрия Кулебы и Анналены Бербок Украина и Германия достигли практических договоренностей для активизации взаимодействия по ряду важных вопросов двусторонней повестки дня. И мы не позволим помешать нашему партнерству», — подчеркнул спикер МИД.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «ни в коем случае не надо воспринимать отсутствие этой встречи, как какой-то политический сигнал».

При этом CNN сообщил об отмене встречи Зеленского и Бербок из-за разногласий по «Северному потоку-2».

МИД, Владимир Зеленский, Анналена Бербок
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